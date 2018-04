Sommarvibbar från Hinds

“I don’t run” för tankarna till sommar och fest.

Hinds Album: I don’t run Bolag: Lucky Number/Border Genre: Indie/Rock

Det är opolerat, ganska kaotiskt och låter lite onyktert när de spanska musikerna i Hinds tar ton. Men det är också melankoliskt och skört.

Indierockbandet Hinds startade 2011 i Madrid. Då som duo som kallade sig Deers, men efter hot om stämning från Amerikanska bandet The Dears, bytte de till Hinds.

“I don’t run” är kvartettens andra album och gräver djupare i känsloregistret än på debuten. Men det är också plattare och den där riktiga kroken saknas. Även om det är svårt att inte charmas av popdängorna New to you och Rookie.

Överlag lyckas Hinds få in feel-good-gung, ett par lo-fi pärlor och brustna hjärtan. Men det tar inte tag ordentligt trots de varma sommar-vibbarna.