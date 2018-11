Snygg retrofuturistisk pop

My Brightest Diamond Album: A million to one Bolag: Rhyme & Reason/Border Genre: Pop

Att låta som en blandning mellan Jenny Wilson och St. Vincent är såklart en fantastisk bedrift. Släng in lite Wildbirds & Peacedrums också så har den New York-bördiga multiinstrumentalisten My Brightest Diamond (Shara Nova). Hon har studerat opera, är nere med old school-hip hop och techno, men gör i grunden en retrofuturistisk konstpop som ständigt tar ut nya svängar. My Brightest Diamond är fortfarande en doldis inför sitt femte album. Kanske att hon inte har den där sista pusselbiten som gör att hon sticker ut tillräckligt mycket. Fastän “A million to one” är en av höstens mest skinande popdiamanter, så finns det en bit kvar till det riktiga stordådet. Nova bygger sakta och säkert och har trots allt mer originalitet är väldigt många andra idag.