Skivtips: ”Filmerna kanske bleknat men musiken lever med full kraft”

Carnegie & Anna-My JAZZ Album As time goes by Bolag Imogena

Här presenteras ett antal melodier som ingått i filmer under åren 1932-1985. Den nu mest kända är väl As times goes by från Casablanca 1942. Pianisten Lars Sundberg svarar för utmärkta arrangemang med utrymme för goda soloinsatser. Bra vokala inslag av Anna-My Ekström. Medföljande texthäfte ger en bra presentation av sambandet mellan film och melodi. Många av filmerna kanske bleknat men musiken lever med full kraft.

Scott Hamilton Quartet JAZZ Album Danish Ballads…& More Bolag Stunt Records

Scott Hamilton har tagit sig till Köpenhamn. Det är en läcker kvartett som här presenterar den danska visskatten. På piano har vi den enastående Jan Lundgren. Hans Backenroths superba basspel njuter man av skivan igenom och Kristian Leth vid trummorna vet hur detta instrument skall anpassas till denna sorts musik. Utöver de gamla kända låtarna finns också en ny melodiös visa som Niels-Henning Örsted Pedersens ”My little Anna”. Basisterna Oscar Pettiford & Erik Moseholms Svinninge Blues är en trevlig anrättning som väl passar in här. Lyssna och njut av samspelat mellan Hamilton och Lundgren. Bättre pianotrio och solist torde vara svårt att finna.