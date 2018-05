Skivrecension: Middle kids låter energiskt utan att övertyga

När den australiensiska trion Middle Kids släppte första singeln Edge of town för två år sedan hade de inte ens hunnit spela för en livepublik än.

Middle Kids Indierock Album: Lost friends Bolag: Lucky number

Men trots den minimala tiden tillsammans gick det snabbt för bandet som fick gott om speltid på radion och hyllades av Sir Elton John som tog med deras musik i sin radioshow. Men i ärlighetens namn har det nog gått lite väl snabbt, för Middle Kids känns fortfarande som lovande utan att riktigt övertyga. De har inte hittat sin identitet som band, utan lever än så länge gott på sin smattrande energi, sitt riviga indiesound och Hanna Joys inlevelsefulla röst. Allra bäst nerkokat i Bought it, Edge of town och Don’t be hiding. Mest intressant blir vad nästa steg blir för Middle Kids.