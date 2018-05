Skivrecension: Danska Iceage har hittat soundet

Danska Iceage har genom hela karriären beskrivits som punkigt spretiga och musikaliskt utmanande.

Iceage Rock/Punk Album: Beyondless Bolag: Matador/PGM

I ständig rörelse. På gruppens fjärde album i ordningen märks samma driv men även lugn och självförtroende nog att inte tvinga fram onödigt attitydspäckade låtbyggen.

Mitt bland allt det intensiva finns nu också något mjukare och mer melodiskt att luta sig mot, och de reverbprydda arrangemangen överlåter gott om utrymme åt frontande Elias Bender Rønnenfelts röst. Blåset i Sky Ferreira-samarbetet Pain killer är smått genialiskt och den marscherande The Day the music Dies avslöjar ett sound i samma anda som PJ Harveys “The Hope six demolition project”. Utmärkt bra.