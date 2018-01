Skivrecension: Calexico vacklar mellan sömnpiller och kram

Ursprungligen från Arizona, USA, har Calexico en gedigen diskografi i bagaget.

Calexico Rock Album: The Thread That Keeps Us Skivbolag: ANTI

”The Thread That Keeps Us” är duons nionde studioalbum. Med en så bred katalog kan det vara svårt att sätta fingret på just vad Calexico egentligen är. Vissa må vara eniga om att gruppen visslar somrigt Kalifornien-sound, medan andra föredrar mer experimentella delar av dess diskografi. Det är den senare skaran som kommer vara mest tillfredsställda av nya ”The Thread That Keeps Us”.

Stundvis ångestfyllt, samtidigt som det romantiserar moderna tider, är senaste albumet ett enda stort gränsland mellan sömnpiller och en varm omfamning. Kaos kan vara bra, men när det är ett ogenomtänkt sådant väger ångesten tyngre än romantiken.