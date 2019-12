Schlingmanns tredje är lika torftig som de tidigare

Per Schlingmanns tredje roman med motiv från det politiska spelet håller samma låga litterära och intellektuella nivå som de båda tidigare, tycker Christian Swalander.

En omöjlig fiende Roman Författare: Per Schlingmann Förlag: Piratförlaget

Det har gått några år sedan Per Schlingmann lämnade partipolitiken och gick över till pr-branschen. Han var med och skapade konceptet Nya Moderaterna, och rattade sedan som partisekreterare partiet under regeringsåren tillsammans med Fredrik Reinfeldt och Anders Borg. Nu ger han ut sin tredje roman där erfarenheten från tiden i politiken utgör en betydande del av materialet. Dessvärre är ”En omöjlig fiende” lika litterärt och intellektuellt torftig som sina föregångare.

Nu handlar det om en valrörelse, där striden står mellan regeringspartiet Folkets röst som leds av statsminister Gina Besic och det nationalistiska och invandringskritiska Trygghetspartiet, lett av den avhoppade professorn i nordiska språk Stina Jansson.

Man får en känsla av att han vill ropa ut sin fördomsfrihet från taken, inte minst som bovarna genomgående är män.

Det är alltså kvinnor som leder båda partierna, och det är väl en av Per Schlingmanns litterära affärsidéer att bryta mot den politiska thrillerns genrekonventioner genom att låta kvinnor få framträdande roller. Man får en känsla av att han vill ropa ut sin fördomsfrihet från taken, inte minst som bovarna genomgående är män. Och visst, bra där Per.

I bakgrunden intrigerar en skum affärsman, som ser sina aktier sjunka i värde när Gina Besic vill förbjuda självförsvarsvapen. Han anlitar en minst lika skum figur för att påverka valrörelsen till Trygghetspartiets fördel. Det tillgår så att ett mc-gäng anlitas för att få invandrarkillar att råna ungdomar.

Skall komplotten avslöjas i tid för att vända valvinden? Ja, vad tror ni?