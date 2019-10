Saucedo siktar högt och sticker ut

Foto: Mats Bäcker

Danny Saucedo har skräddarsytt ett koncept som passar hans artistskap perfekt, och vågar dessutom sikta högt i alla led.

Show Danny Saucedo Genre: Show, musik Vad: Danny Saucedo – The Run(a)way show Var: The Theatre, Göteborg Publik: Slutsålt Bäst: Dansnumren, estetiken och Dannys artisteri Sämst: Det avskalade, akustiska partiet berör aldrig riktigt. Visa mer...

De senaste åren har var och varannan artist bestämt sig för att testa showkonceptet, ung som gammal spelar inte längre någon större roll. Problemet är bara då att det inte alltid finns en tillräckligt intressant och bärande historia att bygga manus på. Hur personlig och transparent en artist än vågar vara så krävs ett visst mått av erfarenheter för att kunna bygga en tillräckligt solid grund för en engagerande show.

Danny Saucedo verkar ha funderat i samma banor. ”Varför skulle folk vara intresserad av mina stambyten och mina mentala post-it-lappar?”, frågar han sig i premiären av den nya satsningen The Run(a)way show.

Han borde veta, efter att redan tidigare ha provat på det mer traditionella showupplägget, i samband med showen ”Nu”. Så, denna gången har han valt en annan infallsvinkel där musiken, hitsen, dansen, fashion, film och visuella element får ta plats och stå för underhållningen. ”Ett helt nytt scenuttryck”, som pressreleasen förklarar upplägget.

Och visst sticker det ut. The Theatre känns nästan mer som en klubblokal än en showscen, mycket tack vare den exklusiva inramningen som under showens gång går från krispigt svartvitt till skarpa neonfärger. 90-talsestetiken är påtaglig och influencerviben likaså.

Foto: Mats Bäcker

Låtmässigt går Saucedo ut hårt redan från start med If only you och Brinner i bröstet. Längre fram följer svettiga hits som Ta på dig jackan, Super 8, balladen Amazing samt Så mycket bättre-tolkningarna Undantag och För kärlekens skull. Runt honom svärmar dansarna, som är en viktig anledning till den bubblande energin i lokalen den här kvällen. Koreografin, och kostymerna imponerar showen igenom, utan att för den delens skull tränga ut huvudpersonen. Det är ett fint samspel.

Visst, det finns ingen riktigt röd tråd att hålla sig i. Showen svänger snabbt och de få pratorna som bjuds fungerar mest som intron till de efterföljande låtarna. Men, det spelar inte särskilt stor roll. Danny har skräddarsytt ett koncept som passar hans artistskap perfekt, och vågar dessutom sikta högt. Då behövs inget storslaget manus.