Refused slår hårt men saknar skärpa

Refused Genre: Hardcore Album: War music Bolag: Caroline/UNI

”One more revolution my love. One more time through the fire”. Fyra år sedan ”Freedom”, den stora comebacken efter splittringen 1998, är Refused tillbaka. Och redan efter ett ögonblick står det klart att ilskan och kamplystnaden står intakt.

Albumet ”War music” är nämligen precis vad det låter som. Ett fräsande och spottande motstånd mot politiken, kapitalismen och systemet. Ett hårt, direkt slag för en omstart.

Övertygelsen känns, men rent musikaliskt märks inte samma skärpa och botten. Inramningen räcker alltså inte riktigt till. Fler dimensioner hade gett budskapen och melodierna stabilare grund och utrymme för dynamik och svängningar.

Bästa spår: Rev001, I wanna watch the world burn, Blood red