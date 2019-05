Recension: Mumford & Sons i Göteborg

Foto: Mareike Timm

Publiken får både smaka mumma och halvhjärtad arenamelodram, skriver BT:s Mikael R Karlsson efter att ha sett Mumfords & Sons på ett utsålt Scandinavium.

På vägen ut i Göteborgsnatten tjuvlyssnar jag i vanlig ordning på publikens reaktioner. En glad kille i uppvikta hipsterjeans sammanfattar kvällens konsert med Mumford & Sons klockrent. ”Dom är ju skitbra”, säger han och rättar till kepsen, ”men jag måste ändå säga att jag är lite besviken”. Så sant.

Mumford & Sons Plats: Scandinavium Dag: lördag Publik: Utsålt Bäst: När publiken tar över Sämst: Americana eller arenarock? Vänd om!

Mumford & Sons är ju just skitbra. Det råder ingen tvekan om att de inte bara är kompetenta, de äger också på den passion som skiljer riktiga musiker från musikaliska tekniker. När de spelar sina stora hits, Little lion man och inte minst I will wait, lyfter taket på Scandinavium. Allsången ekar och kompisgängen på golvet nedanför Marcus Mumford är såååå lyckliga medan de skränar med i refrängerna och dansar hängande på varandras axlar. Där är det just skitbra. Eller när bandet i ett akustiskt parti ställer sig i cirkel runt en enda mikrofon mitt på scenen och publiken är tvungen att tystna för att höra. Då känns det på riktigt. Nära. Tight. Vackert.

Resten är inte så lyckat. Låtarna från de senaste plattorna har för lite nerv, men det är inte det som är det stora problemet. Det är snarare att Mumford & Sons håller på att sälja ut sin själ.

I Göteborg låter Mumford & Sons ömsom som en lightversion av U2, ömsom som en lika lättviktig version av Coldplay (även om Mumfords till skillnad från de förstnämnda fortfarande är mer levande än döda). Det är kanske rätt väg att gå ekonomiskt, men det är också själsdödande ur ett musikaliskt perspektiv. Americana gör sig helt enkelt inte som arenarock. Det är lite som att försöka ta lantlig charm in till storstan. Den dränks av ljud och intryck.

Under drygt en och en halv timme får vi i publiken med andra ord smaka både mumma och halvhjärtad arenamelodram. Vid några tillfällen är det ståpälsbra, vid de flesta andra tillfällen blir det övertydligt att Mumfords & Sons anno 2019 bygger på ett koncepttänkande där alla låtar i princip är byggda enligt samma formatmall. Underskön manlig stämsång till trots. Understundom är det verkligen dötrist.