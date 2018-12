Recension: Carey firar jul med extra allt

Foto: Matt Sayles

Det blir jul, jul, strålande jul med extra glitter när Mariah Carey julkonsert kommer till Göteborg. Men BT:s Bella Stenberg hade väntat sig ett ännu större spektakel.

Mariah Carey bjuder på en amerikansk jul med extra allt. Dansarna föreställer tomtenissar, renar, julfirade barn, en snögubbe och en nalle. Självklart kommer även jultomten. På scenen finns en glittrande julgran och julklappar, på bildskärmen syns snögubbar, julgodis, kakor, pynt, snöflingor.

Careys julshow ”All I want for Christmas is you”, döpt efter hennes gigantiska hit från 1994, spelades först i New York 2014 och varje december sedan dess har hon plockat fram den igen. Göteborg är andra stoppet på Europaturnén och även om det kan tyckas tidigt för en julkonsert är Careys tajming rätt perfekt. Lagom för att julstämningen ska ha hunnit titta fram, ännu inte så långt in i den kommersiella hetsen och mysighetsgrupptrycket att alla julsångerna blivit helt uttjatade.

Egna soulpopjullåtar blandas med välkända moderna klassiker och religiösa. En ballerina dansar över scenen som Karamellfen ur Tjajkovskijs ”Nötknäpparen” innan det röda draperiet faller och blottar en helvit dekoration. I centrum står divan med den elastiska rösten i vit balklänning och fjädriga vingar. Hark! The herald angels sing följs av Charlie Brown’s Christmas. I Sverige hade publiken nog gått igång mer på något från Kalle Ankas jul. Mössens sång i Askungen borde väl passa Mariah Careys höga register utmärkt?

Hon byter till en vit glittrig klänning och sedan en lika blänkande röd. Bjuder in sina sjuåriga tvillingar på scenen, men bara en kommer. Låter en körsångares son i liknande ålder stå för underhållningen under klädbyte. Mitt i all kitsch lyckas hon landa Silent night och O holy night. Trots allt som händer hade jag ändå väntar mig ett ännu större spektakel, ännu mer underhållning.

Bara tre låtar går utanför jultemat. Färska The distance, We belong together och Hero, som får kvällens näst största jubel.

Sist kommer låten som alla väntat på. All I want for Christmas is you med alla på scenen och Nötknäpparreferens i dräkten. Och ett avslutande snöfall. Vad annars?

När de vanliga ljusen tänds igen har åtminstone jag har fått tillräckligt mycket jul för att klara mig till julafton.