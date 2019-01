Platt men överraskande av Per Gessle

Mono Mind Album: Mind control/Per Gessle presents Mono Mind Bolag: BMG Genre: Pop

Det är sällan Per Gessle överraskar, men här har han gjort det. Han har skapat bandet Mono Mind som består av fyra påhittade musiker och under senaste året har de/han släppt musik. Utan att någon visste att det var Kung av sand som låg bakom musik och sång, tack vare rejäl röstförvrängning.

Men nu är det avslöjat, och Mono Minds album är här. Tyvärr är den betydligt tråkigare än det påhittiga projektet. Långsam discoosande synthpop som aldrig blir så dansvänlig som genren kräver och den plastiga, förvrängda Gessle-rösten blir snabbt tröttsam.

Glänser gör dock Helena Josefsson som hörts på tidigare Gessleskivor.

Bäst är hon i Down by the riverside och Stranger on a bus som också är det bästa på denna annars tradiga platta.