Per Gessle återanvänder på “Small town talk”

Per Gessle Album: Small town talk Bolag: Warner Genre: Pop

Det känns lite som fusk att Per Gessle tagit låtar från sina två senaste album, översatt dem till engelska och gjort en ny skiva av dem. Till och med radiohiten ”Småstadsprat” har fått sig en omgång med lexikonet. Lars Winnerbäck har bytts ut mot Nick Lowe. Nu är det inget fel på Lowes sånginsats, eller på Gessles för den delen, men jag tycker att texterna är långt ifrån lika bra på engelska. Visst, Gessle skriver över 200 låtar om året, han kan få komma undan med att återanvända musik. Men det är också en märklig blandning av låtar som känns krystad och spretig. Både vispop och Roxette-rock. Bäst är de få helt nya låtarna. Som countrypoppiga ”No one makes it on her own” och ”Name you beautiful” som han gör med Helena Josefsson.