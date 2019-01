Ola Salo levererar en proffsig krogshow som sprider glitter, glädje och ett evangelium om att våga gå sin egen väg. Bella Stenberg gillar både budskapet och musiken.

Ola Salo – It takes a fool to remain sane Show Plats: Rondo, Göteborg Regi: Edward af Sillén Manus: Henrik Schyffert Längd: 96 minuter. Publik: 885 personer (fullsatt). Bäst: Father of a son. Sämst: Abba-boogien i The worrying kind och publikskämten. Spelas till: 27 april.

En extravagant show är vad som utlovats, och det är vad som bjuds. Ola Salo är självklar i stjärnrollen, han intar scenen i färglada kläder, struttar som en påfågel och glänser i paljetter. Med sig har han glittrigt glammigt kompband och tre dansare som kompletterar innehållet, extra väl i minidramat Let your body decide.

Musikerna vars karriär allt bygger på sitter själva strax framför mig i publiken den här kvällen. The Ark var ett band och kändes som ett band, men samtidigt var Ola Salo låtskrivaren och odiskutabel frontperson. Att det är han och ingen annan som gör en krogshow är på ett sätt logiskt. Men eftersom inkludering alltid varit ett mantra för bandet spelar även övriga The Ark-medlemmarna på bildskärmarna i glamgaykampsången Father of a son.

I Prayer for the weekend får prästsonen från Småland äntligen sin egen kyrka med stora mosaikfönster och en hög predikstol.

Gruppen bildades 1991, slog igenom 2000 och splittrades elva år senare. De lyckades kombinera folklighet med queer innan de flesta ens hört ordet. Förkärleken för det storslagna som alltid funnits får nu tillfälle att blomma ut. I Prayer for the weekend får prästsonen från Småland äntligen sin egen kyrka med stora mosaikfönster och en hög predikstol. De många hitlåtarna är välbekanta men – jag misstänker att det här skulle göra kvällens huvudperson besviken – från gruppens storhetstid minns åtminstone inte jag mycket mer text än själva refrängerna. Känslan av ett positivt budskap ekar ändå kvar, och showens röda tråd är just det gruppen och inte minst genombrottslåten It takes a fool to remain sane stod för: Att gå sin egen väg. Därför handlar det även om frihet och mod.

Foto: Mats Backer

Det ger ett slags djup trots musiknumren snarare än mellansnacket är fokus. Pratbitarna är korta nedslag i The Arks och Ola Salos resa, från den pretentiösa fjortonåringen som skrev dikter och manifest till 42-åringen som fortfarande bryter normer. När han möter sitt unga jag i Tell me this night is over och ett par gigantiska svarta vingar lämnas över får publiken se tvivlet bakom den skinande ytan. Lika viktig är förstås glädjen som svävar kvar långt efter att showens sista guldkonfetti dalat till golvet.