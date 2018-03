Rolf Haglund ger tips på äldre skivor med sångare och kompositörer som närmar sig jubileum.

Ella Fitzgerald 100 år den 25 april

Ella Fitzgerald var föräldralös 17-åring 1934, då hon i avlagda manskläder slog alla i en tävling, blev Chick Webb-stjärna, och snart störst av alla.Min generation älskade deras A-tisket a-tasket. Efter 200 skivalbum, med 13 Grammys, undvek hon dock världen. Benen amputerades efter diabetes. Hon dog i hjärtfel 1939. Oförglömlig, nästan oöverträffad. Glöm henne aldrig.

J F Fasch, 350 år den 15 april

Fasch var Bachs idol, korgossen, sedan violinisten, som lade mästarna för sina fötter. Han klev från senbarocken in i Haydn/Mozart, och via hans egen son kom geniet C P E Bach till Fredrik den store. Fasch löste upp fugans konst i rikaste färgklang – i fyra operor, 87 uvertyrer, 64 konserter och 19 symfonier. En felande länk för spännande nya upptäckter i det förflutna.