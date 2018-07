Still Ill släpper nytt och åker på Norrlandsturné

Foto: Privat

Sjuhäradsbandet Still Ill sätter fart på sommaren med två nysläppta singlar, och en planerad uppföljare till fjolårets debutalbum.

– Det är samma nerv men annan energi, säger sångaren Robert Serholt.

Han sitter bakom ratten på en hyrd Ford Transit som tar bandet runt på en kort men intensiv Norrlandsturné under helgen. I kväll spelar de i Umedalens skulpturpark i Umeå, i morgon på en klubb i Luleå och på lördag på Trästocksfestivalen i Skellefteå.

– Det är huvudmålet. Men vi har fått speltid samtidigt som Franska Trion, så vi kanske ställer in och går och lyssnar på dem i stället, säger Robert Serholt.

Still Ill, som består av medlemmar från Horred och Kinna, bildades i fjol och fick ett varmt mottagande för sitt självbetitlade debutalbum (bland annat en fyra i betyg i BT). De nya singlarna "Still a catch" och "Still in dispute" är första smakprovet från uppföljaren, som förväntas släppas till hösten.

– De symboliserar två delar av plattan med olika energier. "Still in dispute" handlar om relationer, som alla har, och att det inte är så svårt att faktiskt ta hand om dem. "Still a catch" är bara en hitlåt.

Den slamriga punkrocken från debuten sitter i, men har utvecklats på många sätt, menar Robert Serholt.

– Låtarna är så mycket mer genomtänkta och jag tycker personligen vi är på en helt annan nivå. Sedan är mina texter ofta utbajsade, men jag tycker jag blivit bättre. På några låtar kan man till och med njuta av vad jag sjunger.

Hinner ni med något annat i helgen än att spela och åka bil?

– Vi har badat i Östersjön för första gången någonsin. Det var bräckt, en väldigt konstig känsla. Jag kan tänka mig att det är så vattnet känns på månen.