Nina Kinert gör musik från en annan tid

Nina Kinert Pop/Singer/songwriter Album: Romantic Bolag: Ninakina/Playground

Trots att Nina Kinert har släppt musik i snart 15 år är hon fortfarande relativt okänd som artist i Sverige. Men det har inte saknats anledningar att upptäcka henne. Hon har kastat sig mellan olika projekt, som att spela in ett album inspirerat av Star Wars, anta ett tillfälligt artistnamn som Nina K. och göra ett temaalbum om evigheten. Den här gången är ledordet romantik. Med ljud från stråkar, harpor, piano och flöjter framkallar Nina Kinsert musik som likaväl hade kunnat höra hemma i en annan tidsålder. Det bildar en dämpad storslagenhet och tillsammans med hennes suveräna röst förstärks bara den känslan. Original sun on a grand piano, Oh what a dream och Evil flower är alla låtar som långsamt sipprar in i porerna och vägrar lämna.