Neneh Cherry slutar aldrig att imponera

Foto: Wolfgang Tillmans

Nästan 30 år efter solodebuten ”Raw like sushi” fortsätter Neneh Cherry att växa som artist och testa sina musikaliska gränser.

Neneh Cherry Album: Broken politics Bolag: Smalltown supersound / Border Pop/elektroniskt

Neneh Cherry är en person som minst sagt har befunnits sig på rätt plats vid rätt tillfällen i musikhistorien. I slutet av 70-talet flyttade hennes stora familj med mamman och konstnären Moki Karlsson Cherry och styvpappan och jazzmusikern Don Cherry till New York. Där bodde de i samma lägenhetshus som medlemmarna i Talking Heads och Ernie Brooks i The Modern Lovers. Den unga Neneh Cherry sögs direkt in i stadens pulserande musikliv, tog del av punkens DIY-kultur och såg hur hip hopen tog sina första steg på olika house parties.

Som 16-åring rörde hon sig vidare till Londons postpunk-scen, ockuperade ett hus tillsammans med kompisen Ari Up i The Slits och gjorde sina första inspelningar på skiva. I England kom hon så småningom i kontakt med den brittiska elektroniska musikscenen och blev tillsammans med musikern Cameron McVey som senare producerade Massive Attacks genombrottsskiva ”Blue Lines”. När Neneh Cherry så småningom solodebuterade 1989 med ”Raw like sushi” var musiken en mix av alla dessa musikstilar och erfarenheter.

Men på höjden av sina framgångar i mitten av 90-talet valde hon att söka sig bort från rampljuset och istället ägna sig åt samarbeten med andra artister. Inte förrän 2014 gjorde hon comeback som soloartist. ”Blank project” blev hennes första egna album på 17 år och det markerade ett tydligt musikaliskt skifte. Bort från gungande pophits som nådde en stor publik till ett mer kargt och hårt sound. Men den som tog sig tid att lyssna insåg att musiken var precis lika drabbande som hennes klassiker ”Buffalo stance”, ”Woman” och ”7 seconds”.

Det gäller även 2018 års uppföljare ”Broken politics” där hon fortsätter att samarbeta med sin partner Cameron McVey. På albumet tar Neneh Cherry med lyssnarna till nya och oupptäckta platser som både är jobbiga och intressanta att ta del av. Texterna handlar om allt från dagens samhällsklimat där man sätter grupper mot varandra till vapenvåldet i USA och hur vi behandlar varandra som människor. När hon sjunger pendlar hon mellan uppdämd sorgsenhet, ilska och reflekterande tankar.

Tack vare låtarnas ofta återhållsamma sound blir hennes ord sylvassa projektiler som träffar rakt i mellangärdet. I den melankoliska och dova ”Fallen leaves” sjunger hon uppmanande ”just because I’m down, don’t step all over me”. I ”Black monday”, skivans kanske starkaste stund, är uttrycken ännu kraftfullare då hon sjunger ”another black monday came to stab me up, we stood, I stand up”.

Snart 30 år efter sin debut är det tydligt att Neneh Cherry ständigt fortsätter att vara i framåtrörelse.