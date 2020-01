Mura Masa är ungdomens röst

Mura Masa Album: R.Y.C. (Raw Youth Collage) Bolag: Ursprungsbolag/Universal Genre: Pop/electronica

”I don’t know who I am supposed to be” säger 23-årigen från Guernsey i titelspåret. Men han har redan vunnit en Grammy och verkar veta vad han vill musikaliskt. Alex Crossan är inte en producent som gör arenamusik, men skulle nog kunna om han ville, för flera låtar har partier där det går att se Summerburstpubliken skutta med armarna i luften. Men han drar tillbaka det till pop och skalar av. Influenserna är breda – åttiotal, britpop, punk, brittisk rap – med referenser från Billy Idol till Basement Jaxx. Det ger också upphov till tillbakalutad elektronik à la Gruff Rhys eller en The Streets-liknande slyngelattack med slowthai. Andra albumets gäster är väl valda, och låtarna med slowthai, Georgia och särskilt Clairo är bäst.