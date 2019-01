Mumifierat barnlik leder vägen mot en mörk och bortglömd gåta

Foto: Annika Marklund

Spännande och gripande, med självklar stringens och empati. Tove Alsterdal lyfter sitt författarskap ytterligare ett snäpp med nya ”Blindtunnel”, tycker recensenten Mats Palmquist.

THRILLER Blindtunnel Författare: Tove Alsterdal Förlag: Lind & Co Visa mer...

Plötsligt har jag från flera håll blivit påmind om det grymma öde som den tysktalande minoriteten i Sudentenland i Tjeckoslovakien gick till mötes efter andra världskrigets slut. De fördrevs från sina hem, från trakter där de levt i generationer. Många mördades av lynchmobbar. Hämndbegäret och hatet mot tyskarna var omättligt och hänsynslöst.

Detta har på sistone skildrats i tidningsreportage och i TV-dokumentärer. Nu också i Tove Alsterdals nya bok ”Blindtunnel”. Och hon gör det ur en annan synvinkel.

I romanen – för detta är mer en roman än en thriller – lämnar det medelålders svenska paret Sonja och Daniel det inrutade livet i Sverige, nu när barnen är utflugna. Daniel har blivit bortrationaliserad från förlaget där han jobbar, för pengarna de får för villan i Stockholm kan de köpa en nedgången vingård i tjeckiska Böhmen. Vad de inte känner till är den historia som omger såväl gården, som staden och regionen. En historia som berör även dagens invånare.

I samband med renoveringen hittar Daniel en dag ett mumifierat barnlik.

Under vingården och under den närbelägna staden finns ett många hundra år gammalt tunnelsystem där vinflaskor och tunnor förvarades och som användes som gömställe under ofärdsår. I samband med renoveringen hittar Daniel en dag ett mumifierat barnlik. Sonja börjar nysta i vingårdens historia och stöter på den mörka historia som finns kring krigsslutet, hur gamla vänner blev till fiender. En historia som vi känner igen från alltför många konflikter i Europa och i hela världen.

Sonjas jakt på sanningen bakom händelserna kring vingården för henne även till trakterna öster om tyska Dresden, där brunkolsgruvorna långsamt äter upp hela landskap med städer, byar och allt. Där besvikna människor längtar tillbaka till DDR och röstar på Alternative für Deutschland.

”Blindtunnel” är en roman om en tid, en epok och en historia. Men också både spännande och gripande, det är ju Tove Alsterdal som skrivit den, vilket är en garanti för kvalitet även i det avseendet. Alsterdal är kanske vår mest internationellt orienterade författare och hon har jämförts med flera av sina utländska kollegor. Fast nog klarar hon sig mycket väl på alldeles egna ben efter de tidigare framgångarna med sina kriminalromaner.

I ”Blindtunnel” lyfter hon sitt författarskap ytterligare. Hon berättar en visserligen fiktiv historia men som har många verkliga livsöden som bakgrund. Och hon gör det med en självklar stringens och med stor empati.