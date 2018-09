Medryckande indie med vässad punkkant

Muncie Girls Album: Fixed ideals Bolag: Specialist Subject Records Genre: Indie

Sylvia Plath är en stor influens, och Exetertrions andra album är döpt efter en rad ur dikten Sonnet: To Eva. Det politiska finns kvar men är mer personligt. Lande Hekt sjunger om vikten av vänskap och att ta hand om varandra i Picture of health och hur hon sökt vård för sin ångest i Clinic. Hon fräser åt rasism och misogyni men roligast är när hon dissar sin frånvarande, högerorienterade farsa i Jeremy; ”I’m so angry I’m gonna get a tattoo, that says fuck Jeremy Clarkson and fuck you too”.

Brittisk media kallar Muncie Girls för punk, men i mina öron är det mer en modern version av brittisk indie. För all del med en vass kant från punken. Spår hörs av tidiga Manic Street Preachers, inte minst ordflödet, och även av Green Day.