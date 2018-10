Massiv och fyllig bluesrock

The Stomping Academy Album: Times new roman Bolag: The Stomping Academy/Elefantmannen Genre: Bluesrock

Varför döpa en skiva efter världens vanligaste typsnitt? Möjligen ett internskämt. Boråsbandet The Stomping Academy ska i alla fall ha en eloge för att de låter som något utöver det vanliga. Tredje fullängdaren är full av blås, blues, bröt och stök. Men det bakas också in melodiös pop och små instrumentala passager här och där. Bluesen är trots allt stommen, men inte av det äldre och avskalade Delta-snittet. Den är snarare massiv och fyllig som Dr. John, det sena 70-talets Muddy Waters eller avsomnade Jon Spencer. Mest innovativt blir det i Technoblues där bandet uppfinner en ny genre. Bongotrummor, körer och handklapp som piskas upp av ett rusande beat. The Stomping Academy uppnår inte alltid fantastiska höjder, men är definitivt coolare och mer träffsäkra än massan.