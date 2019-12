Mänskligt välstånd i ett blomstrande nätverk av liv

Foto: KAREN TAM

Hur många har den visionen för 2000-talets ekonomi? I en värld med överhängande klimatkris, med en folkmängd som förutspås passera tio miljarder runt 2050, med gapande och ökande klyftor mellan fattiga och rika?

Den engelska nationalekonomen Kate Raworth är djärv nog att sätta detta som mål. I sin bok ”Donutekonomi – sju principer för en framtida ekonomi” skisserar hon framtidens ekonomi och ställer den klassiska nationalekonomin på huvudet.

Under Raworths tonår i London på 1980-talet upprördes hon av bilderna av svält och miljöförstöring på tv. En stark vilja växte fram hos henne att kämpa för en bättre värld. Arbeta för Oxfam – en global hjälporganisation som grundades i England 1942 och hjälper människor i fattigdom och kris – kanske? Eller Greenpeace? Någon bättre förberedelse kunde hon i varje fall inte tänka sig än att studera nationalekonomi. Men efter fyra års studier vid universitetet i Oxford hoppade hon av, djupt otillfredsställd med vad hon fick lära sig. "Jag skulle ha skämts över att kalla mig nationalekonom", skriver hon. Nu ville hon i stället fördjupa sig i "den riktiga världens ekonomiska utmaningar". Så hon arbetade under tre år med mikroentreprenörer i Zanzibars byar och flyttade sedan till New York, där hon deltog under fyra år i arbetet med FN:s årliga utvecklingsrapport. Därefter var det dags för hennes gamla dröm; i över tio år arbetade hon inom Oxfam.

Så kom ett föräldraledigt år som tvillingmamma. Nu insåg Raworth att hon inte kunde komma ifrån nationalekonomin. Den är ”politikens modersmål” och ”det tänkande som formar våra samhällen”. Själv var hon också formad av dess tänkesätt, om inte annat så genom att avsvära sig det. Nu ville hon ”ställa den (nationalekonomin) på huvudet”. Tänk att få forma nationalekonomin utifrån ”mänsklighetens långsiktiga mål”, vad vi behöver för att leva ett bra liv!

När Raworth försökte rita en bild av dessa mål, växte ”hur löjligt det än kan låta”, en donut fram, ”en sådan där amerikansk friterad ringmunk med hål i mitten”. ”En sockerstinn, friterad donut kanske inte låter som en särskilt rimlig metafor för mänsklighetens långsiktiga mål”, skriver hon. ”Men det var något i den bilden som slog an i mig själv och hos andra.” Ringen betecknar den zon där mänskligt välstånd för alla är möjligt. Vad det gäller är att flytta in i den.

Utifrån begränsas den av det ekologiska taket för vad planeten klarar av – klimatförändring, havsförsurning, förlust av biologisk mångfald, markanvändning för att ta några exempel. Vilka gränsvärden finns? Mänskligheten pressar ju redan hårt mot jordens bärkraft. Nio viktiga gränsvärden fastställdes för inte länge sen av en internationell forskargrupp som leddes av Johan Rockström, professor i miljövetenskap vid Stockholms universitet och Will Steffen, australisk jordsystemforskare vid Australian National University i Canberra. Det handlar om att koldioxidhalten i atmosfären inte får stiga över 350 ppm (ppm är "parts per million", miljondelar, alltså här hur stor del av en viss luftvolym som utgörs av koldioxid). Det handlar också om att 75 procent av jordens yta måste vara täckt av skog och förbli det, eller att vi inte får tillföra planetens jordar mer än 62 miljoner ton kväve och 6 miljoner ton fosfor per år. Och så vidare. Fyra av gränsvärdena har redan överskridits. Koldioxidhalten i atmosfären till exempel ligger nu över 400 ppm och den stiger.

Inuti ringen finns ”det sociala fundamentet” – allt det som behövs för ett värdigt liv – hälsa, mat, utbildning, inkomst och arbete, energi, bostad med mera. De flesta av dessa mål har FN faktiskt slagit fast i sin globala plan för hållbar utveckling som har ratificerats av 193 medlemsländer 2015 och som ska vara uppnådda 2030!

Ibland framhålls det vilka väldiga framsteg mänskligheten faktiskt har gjort sedan mitten av 1900-talet. En del vill gärna tala om för oss att domedagsprofeterna hade fel, allt går ju åt rätt håll! Detta visar inte minst den nu avlidne professor Hans Roslings enorma framgång. Men framstegen har skett till priset av en överbelastning av jordens resurser. Mänskligheten har börjat förändra och påverka planeten som aldrig förr, ja till den grad att vi nu kan räknas som en geologisk kraft. Detta har slungat oss ut ur vår relativt stabila epok, holocen, som har varit vaggan för mänsklig kultur i 10 000 år. Nu befinner vi oss i den mycket mer vanskliga epoken antropocen. En bitter ironi är att vi enligt jordsystemforskare kunde ha haft 50 000 år av holocen kvar!

Kate Raworth identifierar sju huvudområden, där vi måste tänka om. Hon har en enastående förmåga att finna slående bilder. För mig som icke-ekonom sammanfattar hennes bok ett helt livs impulser, intryck från sådant jag läst här och där, känt på mig. Den har en värdefull avdelning i slutet med Donutmodellens fakta, med noter och stor bibliografi. Modellen har fått internationellt erkännande och gjort Raworth till en av världens mest kända ekonomer.

Här kan jag bara ge en antydan om hennes sju områden.

1. Vi måste komma ifrån beroendet av bruttonationalprodukten, BNP, "gökungen" i det ekonomiska boet. BNP kan helt enkelt inte stiga hur långt som helst i en begränsad värld.

2. Ekonomin existerar inte som den klassiska bilden säger som ett slutet system av pengaflöden, liksom frikopplat från den värld där den finns. Nej, den nya ekonomin är inbäddad i donuten. Och det finns minst elva aktörer på rollistan – först och främst Jorden som ger liv. En kärnverksamhet här är hushållet.

3. I den nya ekonomin måste den mänskliga naturen släppas fram. Den gamle Homo economicus, den klassiska teorins rationella människa, en man med pengar på fickan och rationella beslut i huvudet är mogen för hemmet. In kommer den socialt anpassbara människan som kan foga sig i att planeten har gränser.

4. Den grundläggande läran om tillväxt och efterfrågan, en sorts mekanisk jämvikt med rötter i 1800-talsmaterialismen, ska ersättas med en ”dynamisk komplexitet”. De allra flesta problem vi möter i världen är inte enkla problem, inte heller hopplöst svåra. Nej, de hör till en mellannivå som i komplexitetsteorin kallas ”organiserat komplexa problem”.

Ett sådant tänkande kunde ha förhindrat finanskraschen 2008, som har satt djupa spår hos författarinnan. Men det gamla tänkandet förblindade ekonomerna, och nästan ingen kunde förutse den.

Mest av allt liknar donutekonmin naturens egen ekonomi. En cirkulär ekonomi där det inte finns något avfall, utan allt ingår i slutna kretslopp.

5. Den gamla idén att jämlikheten i ekonomin måste minska för att sedan kunna öka är en myt. Kate Raworth ersätter den med bilden av ett nätverk med stora och små noder sammanlänkade av flöden.

Men inte bara inkomsten måste fördelas, utan också marken, penningmängden, företagen, tekniken och kunskapen!

6. I den klassiska ekonomin liknar företagen larver som tuggar i sig resurser i ena ändan och ger ifrån sig avfallsprodukter i den andra. ”Ett enkelriktat system kommer i slutändan att förstöra det landskap som det behöver för att överleva”, skrev landskapsarkitekten John Tillman Lyle. Ekonomin måste bli cirkulär, allt måste återanvändas. Här har Raworth en av sina många fyndiga för att inte säga geniala bilder. Larven måste förvandlas till fjäril, där vingarna står för återanvändningens feedbackslingor.

När Kate Raworth har varit ute och presenterat donutmodellen för företagsledare möter hon skiftande hållningar. Cynikerna säger: Kör så länge det går. Vanligast är: Gör det som lönar sig. En och annan vill göra det som verkligen krävs: Lämna scenen i bättre tillstånd än de fann den.

7. När Raworth ombads av Oxfam att utreda om organisationen skulle ställa sig bakom en ”grön tillväxt” eller ”nerväxt” (att ekonomin minskar), råkade hon i en oförutsedd kris. Hon fann starka argument för båda. Här vet vi helt enkelt för lite. ”Var agnostisk i fråga om tillväxt”, är hennes råd.

Vad är då viktigt i livet? Är det obegränsad konsumism? Nej! Ett svar baserat på bred psykologisk forskning kommer sist i boken: Vi behöver kommunicera med människor i vår närhet, vi behöver vara kroppsligt aktiva, vara uppmärksamma på omvärlden, lära oss nya färdigheter och ge åt andra.

Men är inte tiden för knapp att förverkliga Raworths version av ”Sagan om ringen”? Jo, kanske, säger hon. Kanske är mänsklighetens glas halvtomt. Men själv vill hon hellre se det som halvfullt. Ingen generation före oss har vetat tillräckligt för att vända om och efter oss är det för sent. Vi har en världshistorisk chans nu. Och vi har resurserna.

Sist citerar Kate Raworth Gandhis berömda ord:

"Var den förändring du vill se i världen."