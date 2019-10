Mando Diao är självklara igen

Foto: Noella Johansson/TT

Borlängebandet verkar hittat glöden igen och har skapat en av årets bästa svenska rockskivor, så håll i er och njut.

Mando Diao Album: Bang Bolag: Playground Rock

Jag ska ärligt säga att jag trodde att Mando Diaos förra skiva “Good times” skulle vara deras sista och att de gjorde den mest för att visa att de klarade sig utan den starka karaktären Gustaf Norén. Men glöden saknades på “Good times” och det kändes som att bandet sjöng på sista versen så att säga. Två år senare så släpper de “Bang”, och plötsligt är de, med 20 år på nacken, självklara som ett av Sveriges bästa rockband igen. På “Bang” finns tio svinbra låtar, så enkelt är det egentligen. Men jag ska utveckla:

Det är mörkt, tungt och betydligt råare än gamla Mando. Och glöden är helt klart tillbaka.

Redan i första spåret One last fire smäller det till så en tappar andan och jag drar jag paralleller till de egentligen betydligt punkigare The Hives, och deras fullt ös-medvetslös-mentalitet som nu går igen i Borlängebandet. Energin är superhög plattan igenom och balladerna har sparats till ett annat tillfälle. Musiken är medryckande och texterna uppmuntrar till förändring och att våga vara sig själv.

“Björn Dixgård har ju onekligen fortfarande en av Sveriges bästa röster”, konstaterade en vän i veckan, och ja, helt klart. Hans distinkta mörka stämma är som sammet mot öronen. Inte minst i den rökigt förföriska kärleksförklaringen ”Scream for you”, och i upproriska ”Society”.

Temat på plattan är enligt bandet själva frihet. Att inte låta sig styras av någon och göra det som faller en in. Och kvintetten verkar ha befriat sig från ett par bojor själva. För den största skillnaden på Mando Diao förr och nu, är att de har slutat ta sig själva på så stort allvar. Det märks inte minst på gungiga ”Long long way”, en låt som de tydligen skrev på turnébussen efter en efterfest. Det är en typisk bilåkar-låt som handlar om att åka på en väg och som hittats på i stunden och nu kommit in på skivan för att den är go och rolig. De vågar testa nya vägar och det är så himlans härligt. De känns närvarande och visar upp en ny, skojfrisk, livsglad sida som vi inte varit bortskämda med tidigare. Det hörs att de har roligt helt enkelt, och det smittar av sig till lyssnaren.

“Bang” är en rolig, peppig, sexig och ball platta. Det är helt klart en av de bästa svenska rockskivorna som släppts 2019.