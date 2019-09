Lyckad återkomst för Miskovsky

Lisa Miskovsky Album: Bottenviken Bolag: Despotz /Border

Hon har över 200 000 sålda album och en hel hylla med musikpriser. Men branschens förväntningar får inte Lisa Miskovsky att öka utgivningstakten – mellan ”Umeå” och nya ”Bottenviken” har det gått sex år.

Hon är en begåvad låtskrivare och artist, och under skivans stillsamhet kokar något under ytan. Bäst blir det som lutar allra mest åt country. ”Home” med sitt mörker. ”Riding” med melankoliska gitarrer och luftig ljudbild. ”Run for cover” är höjdpunkten, en fin, men lite obehaglig skildring av småstadsliv, svek och längtan. Titellåten är som designad för att bli en hit på amerikansk modern countrypopradio, nästan för snygg och välpolerad.

Men de poppigare låtarna är närapå trista, och andra delar av plattan skivan smyger sig fram.