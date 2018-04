Lena Kvist: Det är enda chansen för Svenska Akademien

Foto: Lars Pehrson/SvD/TT

Man kan klara akademiarbetet på 15 ledamöter. Det gick efter Rushdiekrisen för 30 år sedan. Men 13? Smärtgränsen är nådd nu.

På fredag eftermiddag finns det 13 arbetande ledamöter av De aderton. Och, ärligt talat, just nu känns det som om de skulle kunna bli ännu färre vilken minut som helst.

Ständiga sekreteraren Sara Danius säger själv i Svenska Dagbladet att hon funderat på att hoppa av. Men hon säger en sak till, som skulle kunna bli Svenska Akademiens räddning.

Kerstin Ekman hoppade av 1989, Lotta Lotass 2017 och nu Klas Östergren, Kjell Espmark och Peter Englund inom loppet av några timmar, på denna för akademien svarta fredag i april 2018.

Hittills har det sagts att det varit omöjligt att lämna Svenska Akademien, man är ledamot även om man inte deltar i arbetet. Så här står det på hemsidan:

”Ledamotskapet skall vara på livstid. Stadgarna anger bara två vägar ut ur Akademien: döden och uteslutning. Uteslutning kan i princip ske på två grunder: dels bristande lydnad för lagens eller moralens bud, dels brott mot den tystnadsplikt som gäller i fråga om Akademiens inre angelägenheter.”

Och nu öppnar ständiga sekreteraren Sara Danius dörren på glänt för avhoppare. Det hon säger till Svenska Dagbladet är viktigt

Men om bara 13 av 18 är kvar är det omöjligt att fortsätta med trovärdighet.

– Om en ledamot själv vill lämna Akademien ska det vara möjligt. Vi håller nu på att se över formerna för det.

Krisen stammar förstås ur skandalerna med ”Kulturprofilen”, mannen som har nära koppling till Svenska Akademien och som anklagas för sexuella övergrepp, bland annat i akademiens lägenheter.

Enligt akademiledamoten Anders Olsson hoppar Klas Östergren, Kjell Espmark och Peter Englund troligen av för att de ansett att en ledamot borde uteslutas, men inte fått gehör för det.

Efter Rushdiekrisen 1989 hoppade tre ledamöter av för att de inte tyckte att akademien tog tillräckligt stark ställning för Salman Rushdie. Det var det svåraste slaget för akademien i modern tid, men en västanfläkt mot nu.

13 ledamöter kvar. Det blir en tuff arbetshelg för de kvarvarande ledamöterna i Svenska Akademien.

Att ändra reglerna och tillåta utträden är enda chansen. Men hur går det med en nystart och nya ledamöter, så länge de som är kopplade till Kulturprofilen sitter kvar?

Klas Östergren lämnade förresten Akademien genom att citera Leonard Cohen i sitt uttalande: ”I’m leaving the table/ I’m out of the game”.

Min Cohenciterande kollega vet hur låten fortsätter: ”I’ve got these excuses/ They’re tired and they’re lame”.

Nu återstår för Svenska Akademien att visa att den kan resa sig och rädda ett sjunkande kulturskepp från 1786.