Kulturen spelar roll i Almedalen

Kulturminister Alice Bah Kuhnke, Per Schlingmann, Marika Lagercrantz... Alla finns på plats i Almedalen för att prata kultur, på ett eller annat sätt.

Kulturen står kanske inte högst upp på agendan i Almedalen.

Men kulturfrågan puttrar på stadigt, vid sidan av mittfåran. Jag har lyckats fylla varje minut med kulturdiskussioner hittills.

Jag är i Almedalen för första gången. I en av alla kullerstensgränder har Sveriges kulturminister, miljöpartisten Alice Bah Kuhnke, låtit sig hejdas på gatan. Hon svarar vänligt på några ganska besynnerliga frågor om genuppsättningar och dejting. Kulturministern är på väg till ett seminarium med riksdagens kulturutskotts ordförande Olof Lavesson från Moderaterna.

”Är kulturen valårets mest underskattade fråga?”, är titeln.

Miljöpartisten Alice Bah Kuhnke och moderaten Olof Lavesson anstränger sig för att vara varandras politiska motståndare. Fast sanningen är att det inte blir mycket till fajt: det verkar mer som om de står på samma sida för att värna kulturen.

Är det inte samma sak i Borås? Kulturnämndens topptrio Sara Andersson (S), Lars Gustaf Andersson (L).

På sociala medier rasar stormen just nu mot en dålig humorlåt om pedofili, men ingen av politikerna går i fällan och säger något om låten.

Det blir ändå ett vitalt och roligt samtal mellan Bah Kuhnke och Lavesson. Expressens kulturchef Karin Olsson och radiojournalisten Henrik Torehammar kommer också upp på scenen i slutet och diskuterar bland annat yttrandefrihet.

Från politikersamtalet går jag vidare till Arena Film, där ex-boråsaren Per Schlingmanns kommande tv-serie ”Den inre cirkeln” ska diskuteras.

Per Schlingmann ser belåten ut på scenen. Först skulle hans politiska thriller ”I maktens öga” bli film, sedan en hel tv-serie på Viaplay. Berättelsen utspelar sig under Almedalsveckan och börjar spelas in nu. Huvudpersonen David Ehrling är näringsminister och möjlig statsministerkandidat.

Det finns 500–600 journalister i stan och ingenstans för politikerna att smita undan

– Jag har märkt att det finns en stor nyfikenhet på maktutövning, säger Per Schlingmann. Och Almedalsveckan är en spännande miljö. Alla har bortaplan, poltikerna och journalisterna. Det finns 500–600 journalister i stan och ingenstans för politikerna att smita undan, inga kulvertar att gå i eller lokaler för presskonferenser.

Från två håll på Almedalens kulturscener – av Alice Bah Kuhnke och Ola Kellgren på Kulturkontakt Nord – har jag nu hört att lokala politiker är sämre på att hålla armslängds avstånd till kulturutövarna. Inte i Sjuhäradsområdet, väl?

För övrigt är en del Visbybor är trötta på Almedalsveckan redan, fastän den inte ens kommit halvvägs. Inte jag.