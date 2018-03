Klyschigt från Sunflower Bean

"Twentytwo in blue" börjar bra med feelgood-låten ”Burn it”. Kämparglöd och hela "låt oss sticka från stan och skita i allt"-grejen till retropoppiga toner, det är inte dumt alls.

Sunflower Bean Album: Twentytwo in blue Bolag: Lucky Number/Border Genre: Indie/pop

Resterande tio låtar är dock betydligt tråkigare. Klyscha på klyscha hörs i texterna. Som i ”Oh no bye bye” där de sjunger "we can make it together, at least we have each other". Mer icke-originellt blir det knappast. De sjunger om hur jobbigt det är att vara ung, brustna hjärtan och att vilja förändra världen. Det är naivt och lite barnsligt. Visst nu är Brooklynbaserade Sunflower Bean ett ungt band. Julia Cumming, Jacob Faber och Nick Kivlen är alla 22 år, men det krävs ändå mer än att vråla ut ett tonårsuppror för att skapa ett häftigt album.