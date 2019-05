Johannes Heldéns nya diktsamling är ett ekopoetiskt rymdäventyr

Foto: Martin Vallin

I konstnären och poeten Johannes Heldéns nya diktsamling ”First Contact” fortsätter hans astroekologiska expeditioner. Recensenten Andrés Stoopendaal läser en dikt som får honom att tänka på kattens roll i science-fiction-genren.

First Contact Poesi Författare: Johannes Heldén Förlag: Albert Bonniers

När jag läser Johannes Heldéns poesi slås dörren till ett specifikt referensbibliotek upp i huvudet. Det rör science-fiction så klart. Först kommer jag att tänka på vetenskapsserien ”Cosmos” som kom på 1970-talet. En starkt humanistisk och ömsint resa i universums historia och framtid. Heldén har – om jag minns rätt – själv refererat till den i tidigare verk.

I ”First contact” heter skaldens variant av Carl Sagans ”Spacechip of the imagination” s/s Where the railroads meet the sea – och kraschar på en främmande planet där skeppskatten Chester tappas bort och där susen från osynliga syrsor överröstar hussens rop.

När poeten slutligen stöter på en riktig alien går denna mix mellan slända och fladdermus samma öde till mötes som Wells marsianer i ”Världarnas krig”.

Utan att kunna hejda mig ser jag katten Jones i filmen ”Alien” framför mig. Tänker sedan på Petronius Arbitrören i Heinleins roman ”Dörren till sommaren”; en högst ”sentient” katt som tvingar sin ägare att öppna dörr efter dörr i huset vintertid för att förvissas om att den efterlängtade sommaren inte trots allt gömmer sig bakom någon av dem.

Kanske är katten en gullig detalj som jag snöar in på i ”First contact”, men det känns ändå som om detta mystiska djur faktiskt fungerar som ett slags ställföreträdande alien i sammanhanget; en tämjd rymdvarelse. När poeten slutligen stöter på en riktig alien går denna mix mellan slända och fladdermus samma öde till mötes som Wells marsianer i ”Världarnas krig”. Den blinkar till och dör. För jaget är ”ett virus från en annan planet”.