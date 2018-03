Jireel till Sommartorsdagarna i Borås

Foto: Kristian Riffo

Han korades till ”Årets artist” på P3 Guld-galan. Rapparen Jireel är en av de artister som kommer att spela på Sommartorsdagarna i år.

Den 17-årige rapparen Jireel från Rågsved debuterade för tre år sedan med låten ”Här & nu” och har redan blivit ett efterfrågat namn i branschen. Lisa Statham på Borås City är nöjd med bokningen:

– Jag har lyssnat lite på honom och han är riktigt bra. Det är en av de artister som det har kommit in väldigt många önskemål om. Hans namn dök upp i diskussionerna och vi känner att det här är en klockren bokning.

Hans genombrott kom år 2016 med låtar som ”Cataleya”, ”Som mig” och ”Langa Lauren”. Sedan dess har han gått från klarhet till klarhet och debut-EP:n ”Jettad” från 2017 blev mycket uppmärksammad. Samma år fick han också göra ett liveframträdande på Grammisgalan.

Förra året släppte han en rad nya låtar som ” Man of the year” och ”Tagga” – och nyligen kom också singeln ”Força”. Vid P3 Guld-galan i början av året utsågs han till ”Årets artist” och på Grammisgalan blev han ”Årets nykomling”. På Spotify har han cirka 600 000 lyssnare per månad.

Lisa Statham tycker att det är hög tid för en rappare på Stora torget igen:

– Det är en genre som vi inte har haft på torget på några år – inte sedan Ken Ring (2014) och Linda Pira (2015), men det blev väldigt väl mottaget av publiken på torget.

Jireel spelar på Stora torget torsdagen den 5 juli.

Han är den andra av årets artistnamn som arrangören bakom Sommartorsdagarna släpper. Häromdagen avslöjade man att Uno Svenningsson inleder årets Sommartorsdagar den 28 juni.