James Bay med bredare fokus

James Bay Genre: Pop/Rock Artist: Album: Electric light Bolag: Universal/UNI

Debutalbumet “Chaos and the sun” från år 2015 bjöd på prydlig singer/songwriting I form av melodiska arrangemang och singlar som ”Let it go” och ”Hold back the river”. Enkelheten gick hem hos publiken, men på uppföljaren har James Bay nu valt att gå vidare med ett annat grepp.

Denna gången är det ett rockigare och mer bredbent sound som hörs, till exempel i spår som ”Wasted on each other” och ”Pink lemonade”. Tyvärr känns just det här materialet ofta ganska glättigt, framförallt i jämförelse med de rytmiskt souliga inslagen.

Som bäst blir det dock någonstans mittemellan, i fylliga, melankoliska och elektroniskt förstärkta titlar som ”Wild love”, ”Us” och ”Stand up”. Förhoppningsvis är det där Bay lägger sitt fokus framöver.