Ionnalee bättre förr

ionnalee Abum: Remember the future Bolag: To whom it may concern Elektroniskt

Jag såg ionnalee första gången när sångerskan gick under namnet iamamiwhoami, på Way Out West 2011. Det var hennes första liveframträdande någonsin, och streamades på nätet för de olyckliga som inte kunde vara i Linnétältet just då. Det är än idag en av de bästa konserterna jag varit på, och det är till största del på grund av det extremt bra projekt som iamamiwhoami var. ionnalee är som en fortsättning på iamamiwhoami, och är i mina ögon en kommersiell popsatsning från Jonna Lees håll. Jonna Lee, som fyndigt nog kallar sig ionnalee, är som bäst när mysticism och det absurda får spelrum, som på iamamiwhoamis stortid. ”Remember the future” är ljusår från den potential som finns inom Jonna Lee. Synd.