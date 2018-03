Ingen Oscar för "The square"

Foto: Svenska Filminstitutet/TT

Det blev ingen gyllene statyett för Ruben Östlunds "The square" på Oscarsgalan.

I stället belönades den chilenska filmen "En fantastisk kvinna".

Svensk-nederländske fotografen Hoyte Van Hoytema blev utan pris.

– Vi har det bra ändå, säger Ruben Östlund till SVT:s Kulturnyheterna , och fortsätter:

– Det var så svårt att förutse vinnare, så jag hann inte bygga upp några riktiga förväntningar. Jag kände att "En fantastisk kvinna" var svårslagen baserat på ryktena. Men det var väldigt fint att höra jublet när de visade "The square" där inne, då kände vi oss som vinnare. Sen gick det väldigt fort och sen kände vi oss inte som vinnare.

Den chilenske regissören Sebastián Lelio säger efteråt i pressrummet att han är överraskad.

– Jag kan inte fatta att det här hände. Jag är så överraskad trots att jag visste att filmen låg bra till. Jag är så glad för teamet och filmen, för vad den representerar.

På frågan om vad filmen, ett romantiskt drama om transpersoners utsatthet med Daniela Vega i huvudrollen, har haft för påverkan i Chile svarar han:

– Det har varit en stor kamp i Chile för att staten ska erkänna transpersoners rättigheter. Jag tror att den medvetenhet som filmen har fört med sig kan hjälpa oss att skapa mer relevans i ett viktigt ämne: en transperson är ingen b-person, hen är en av oss.

Det blev heller ingen Oscar för svensk-nederländske fotografen Hoyte Van Hoytema, nominerad för "Dunkirk". Statyetten för bästa foto går till Roger Deakins för "Blade runner 2049".

Foto: Chris Pizzello

Oscar för bästa regi går till Guillermo del Toro för "The shape of water". Gary Oldman belönas för bästa manliga huvudroll för insatsen i "Darkest hour", medan Frances McDormand, "Three billboards outside Ebbing, Missouri", får en Oscar för bästa kvinnliga huvudroll.

– Jag vill tacka alla i den här byggnaden, säger hon och låtsas hyperventilera efteråt.

Sedan ber hon alla kvinnliga skådespelare och andra kvinnor i Dolby Theatre i Los Angeles att resa sig upp.

– Se er om, vi har alla berättelser att berätta och projekt som behöver finansieras, säger hon.

Första statyett att delas ut var för bästa manliga biroll. Sam Rockwell belönas för insatsen i "Three billboards outside Ebbing, Missouri". Det är hans första Oscar. Han tackar alla sina medtävlande.

– Ni är mina hjältar, säger Sam Rockwell, och tackar också sina föräldrar.

Allison Janney, "I, Tonya", tilldelas statyetten för bästa kvinnliga biroll för insatsen som mamma till Tonya Harding.

– Jag gjorde det helt själv, skämtar hon, innan hon tackar flera personer.

För bästa originalmanus belönas Jordan Peele för "Get out". Priset för bästa animerade långfilm går till "Coco", medan statyetten för bästa manus efter förlaga går till James Ivory för "Call me by your name".

Årets värd, komikern Jimmy Kimmel, inledde den stora filmfesten med att skämta om förra årets stora skandal – att fel vinnare lästes upp. Han programleder Oscarsgalan för andra året i rad.

Han skämtade också om att "Oscar" är den mest respekterade mannen i Hollywood.

– Händerna på rätt ställe, och ingen penis alls, sade Kimmel och pekade på statyn.

Foto: Chris Pizzello