Inga nya dimensioner med gamla singlar

Foto: Clean bandit

Många av de spår och singlar som tidigare övertygat förlorar på att vara del av fullängdarens större sammanhang, skriver BT:s recensent Karin Grönroos om Clean Bandits nya album “What is love?”.

Clean Bandit Genre: Pop Album: What is love? Bolag: East West Records/WMS

Å ena sidan, samarbetspartners som Craig David, Tove Styrke, Zara Larsson, Elle Goulding, Sean Paul och Marina and the Diamonds. Singlar som ”Symphony”, ”Rockabye”, ”Solo” och ”Playboy style” å den andra. Den brittiska trion Clean Bandit har minst sagt packat sitt nya album “What is love?” till brädden fullt med topplisteframgångar och hitpotential.

Spontant kan allt detta ses som något positivt, men riktigt så enkelt är det inte. Flera av låtarna har vid det här laget spelats så många gånger, och under så lång tid att det är svårt att inte uppleva lyssningen som aningen begagnad och urvattnad. När de olika singlarna bakas samman är det också som att helheten blir lidande. Dels på grund av låtarnas avgränsade sound och ramverk, men också på grund av albumets många olika röster.

Det blir helt enkelt splittrat, och många av de spår som tidigare har upplevts som starka övertygar inte på samma sätt när de nu levereras i samlad trupp. Fast det finns höjdpunkter och som allra bäst blir det när Clean Bandit tar sig an tydliga, dramatiska melodier och ett renodlat poppigt tilltal. Till exempel i spår som ”Symphony” (feat. Zara Larsson), ”Should’ve known better” (feat. Anne-Marie), ”I miss you” (feat. Julia Michaels) och den avslutande ”Tears” (feat. Louisa Johnson).

Gruppens förkärlek till dancehall och dub känns däremot betydligt mer svårsmält. Efter ett tag är det som att var och varannan låt badar i rytmer och baktakt men utan någon egentlig tyngdpunkt eller melodi som driver lyssningen framåt.

Clean Bandit sitter uppenbarligen på receptet för listklättrande singlar, något annat går inte att påstå. Fast, bara en känsla för effektiva låtbyggen och bra kontakter räcker naturligtvis inte hela vägen utan genomtänkt innehåll. Åtminstone inte när det gäller att fylla ut ett gediget fullängdsformat.

Och beslutet att samla ihop redan förbrukade låtar bidrar knappast heller med några nya dimensioner.