Iggy Pop saktar ned för en stund

Iggy Pop har varit med så länge nu att han i det närmaste rundat musikbranschen.

Iggy Pop Genre: Rock Album: Free Bolag: Caroline/UNI

Men att luta sig mot gamla bedrifter verkar inte vara ett alternativ. Den nya skivan ”Free” är tvärtom en uppvisning i självförtroende och kreativitet, och plötsligt saktar allting ner för en stund.

Projektet är ett samarbete med gitarristen Sarah Noveller och trumpetaren Leron Thomas . Tillsammans har trion snickrat ihop en ljudbild som kryssar mellan rock, poesi, jazz och punk och som ofta känns både direkt och stämningsfull. Trots de experimentella och filosofiska omvägarna.

Slutresultatet? Inte helt lättlyssnat, men som bäst I spår som Loves missing, Dirty Sanches, Do not go gentle into that good night och We are the people.