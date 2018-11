Humor och smärta i ”Bought To Rot”

Laura Jane Grace & The Devouring Mothers Album: Bought To Rot Bolag: Bloodshot/Border Genre: Punk/rock

Det var många som höjde på ögonbrynen när frontkvinnan i amerikanska tungpunk-bandet Against Me! gick ut med att hon startat ett nytt band som hon skulle släppa ett album med. Men Laura Jane Grace struntade i kritiken, drog ihop sin trio och skapade albumet ”Bought to rot” som hon på Twitter beskriver som ett soloalbum ”bara att det inte är det”. Hon är klart stjärnan och blandar vardagsrealism med vrede, sarkasm och humor i de personliga texterna, allt från rapp till punkrock.

Ofta är hon nästan smärtsamt personlig trots humorn. I ”Manic depression” sjunger hon om attvilja skada sig själv och i ”Reality bites” om att inte vilja vara den hon är. Det är inte det mest nytänkande albumet, men det är smart, varierande och spännande.