Högenergisk elektropop från The sounds-duo

Crew of Me&You Album: Home free Bolag: Roxy Recordings/Playground Genre: Elektropop

Maja Ivarsson och Felix Rodriguez från The Sounds startar en parallell musikkarriär med en sexlåtars EP. Visst hörs spår av indierocken och attityden som utgör grunden för The Sounds (det är nog svårt att undvika när det är samma sångerska och låtskrivare) men framför allt ekar det av nittiotal och åttiotal. Musiken är elektropop och halvhård synt, främst gjord för dansgolvet. När Felix röst dyker upp mot slutet i”Come out and play” påminner det om ett betydligt tuffare Aqua. Låtarna är högenergiska, effektiva och offensiva, så mycket att de får en kort livstid istället för att locka till omlyssning.

De som saknat The Sounds – senaste albumet kom 2013 – får sitt lystmäte av Ivarssons välbekanta röst men inte många andra likheter.