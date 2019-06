Höga toppar och djupa dalar på Lalehs ”Vänta!”

Det ryms både stordåd och svag USA-pop på Lalehs sjunde album.

Laleh Album: Vänta! Bolag: Warner Genre: Pop

Jag förväntar mig alltid stordåd från Laleh. Popdrottningen som har gjort musik som numera sjungs på skolavslutningar och studentflak. Bland det bästa på egenproducerade ”Vänta!” är Svenska 2, när hon på sitt lätta, svävande sätt, sjunger om delar av hennes skoltid, hur hennes mamma sa till henne att ingen bryr sig om att hon går på svenska 2 och om att äta knäckebröd i bamba. Laleh lägger mycket tid på att blicka tillbaka på ”Vänta!”, inte bara på bamba-minnen utan även på sig själv som osäker tonåring som hon sjunger om till piano och stråkar i titelspåret.

Nu har sångerskan från Göteborg blivit enorm. Hon skriver musik till världsstjärnor och bor i USA. Några låtar på hennes sjunde platta låter synd nog precis så opersonligt kommersiell som, ja, mycket amerikansk pop låter. ”City of angels” låter som en svag Taylor Swift låt och ”Make me smile” låter som något jag hört på radion 100 gånger innan.

Men visst finns det glimtar av stordåd på albumet. Underbara popdängan ”Tack förlåt” är redan på svenska topplistor och ”It was all for the kids” är en avskalad klubb-låt där Laleh spottar ut de snabba fraserna. Samma med coola ”Knock knock” som drar åt rnb där Laleh sjunger om att världen tillhör oss och inte bara män i kostym.

Det är ett något ojämnt album, med höga toppar men också ganska djupa dalar. Men det syns en ny, spännande Laleh på några av låtarna, som inte bara spinner och sjunger snällpop, utan som fräser, vrålar och säger ifrån.