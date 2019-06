Hatchies debut är ljuv som en julinatt

Lyssnare har tålmodigt väntat in ett debutalbum från Harriette Pilbeam, under pseudonymen Hatchie, ända sedan det kom på tal i februari.

Hatchie Indie Album: Keepsake Bolag: Heavenly/Border

Många gånger kan det bli en besvikelse, och att det inte lever upp till den bubblande hypen som går varm. "Keepsake" är per definition ett perfekt debutalbum och en perfekt avbild av drömpopens sköna värld. Att dyka in i Hatchies debutalbum är som att vakna upp mitt i julinatten, när en omfamnas av en behaglig ljummen lufttemperatur och doften av sommar. Dagg vilar i gräset och det är tyst och lugnt medan omvärlden sover. "Keepsake" bjuder in till en drömvärld där välbehaget är ett faktum, och ständigt får en att återkomma till den ljuvliga ljudbild Hatchie har lyckats med.