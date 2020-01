Här är Borås Tidnings fem nominerade debutanter

Enbart diktböcker. En pseudonym bland de nominerade och en annan författare som redan fått Augustpriset. Det är de största nyheterna bland årets nominerade till Borås Tidnings Debutantpris.

Foto: Jasmine Storch

Lina Rydén Reynols har tidigare varit redaktör för böcker som nominerats till debutantpriset, som Marit Furn 2017 och Viktoria Jäderling 2018.Nu är hon själv nominerad till samma pris för poesisamlingen ”Läs mina läppar”, utgiven på Nirstedt/litteratur.

– När Lena Kvist ringde mig så trodde jag först att hon skulle berätta att någon av mina författare var nominerade. Men det var min bok, och jag är så glad för det. Lena Kvist sa det också, och jag måste säga att jag håller med henne i det, att det är ett oerhört starkt debutantår i år. Det gör så klart att jag känner mig extra glad att just min bok blir nominerad, säger hon.

”Läs mina läppar” beskriver hon som en bok med många beröringspunkter.

– Den kretsar kring arbete och produktion, språk, meningsskapande, artificiell intelligens och minne. Om munnen och ätande och om vad möjlig gemenskap kan innebära. Det är alternerande poesi som blir som ramsor i munnen. En längtande prosa och dumma utsagor.

Foto: Carla Orrego Veliz

Lina Rydén Reynols har dessutom dubbel anledning att vara glad över nomineringarna. Hon är nämligen förläggare till ytterligare en nominerad bok, Judith Kiros ”O”.

– Jag är verkligen inte förvånad över att hennes bok är nominerad, den förtjänar all uppmärksamhet. Jag önskar att hennes bok och hon själv ska få ännu större spridning, jag tycker att hon gör något oerhört viktigt där. Sen är det klart att det är lite speciellt att jag är förläggare till hennes bok, men om man säger såhär: jag hejar på Judith! För mig är det dubbel glädje.

Judith Kiros delar Lina Rydén Reynols glädje.

– Det känns så himla kul, och jag känner att om hon skulle vinna, så skulle jag bli minst lika glad som om jag gjorde det, säger hon.

Hennes bok ”O”, har inspirerats av en av Shakespeares mest kända tragedier. Boken är också nominerad till Katapultpriset.

– Det är en diktsamling eller en essäsamling, ett hybridverk. Jag tar avstamp i ”Othello” för att prata om svarthet. Jag tror att idén kom till mig på grund av det jag läste just då, jag läste mycket teori och poesi och ville sammanföra dessa, säger hon.

Bella Batistini är nominerad för diktboken ”Mata duvorna”. Författarnamnet är en pseudonym, som innebär att författaren heter något annat på riktigt.

– Jag pratade med personen igår. Personen blev så klart väldigt glad och lite rörd också. Och framförallt blev hen glad att det kanske kan innebära att boken kan nå ut till ännu fler, ja framförallt glad för bokens skull, berättar förläggaren Carl Lindsten på förlaget It-lit.

BT har också haft kontakt med författaren på mejl, som bland annat skriver att det är ”så fint att vara nominerad ett år det kommit ut så mycket bra ny lyrik.”

”Mata duvorna” är uppdelad i två delar.

– Den handlar om inlåsning, depression och om polisvåld. Saknad och längtan. Den första delen skildrar livet inifrån en fängelsemiljö och i rättssalar, och den andra på flykt, kan man säga, säger Carl Lindsten.

Foto: Kajsa Göransson

Kalle Hedström Gustafsson har skrivit diktverket ”Mormorordning, hägringsöar”. Till vardags är han översättare från danska och engelska samt jobbar som personlig assistent.

– Jag var medveten om att det var den tiden på året då de nominerade till Debutantpriset utses, men jag har inte haft några förhoppningar och blev därför överraskad när jag fick samtalet.

Han har gått Biskops Arnös författarskola och studerat litterär gestaltning vid Akademin Valand i Göteborg. Temat i debutboken är saknad och sorg.

– Det handlar om frånvaron som en närstående människas död skapar. I boken har jag vävt in en massa olika former av frånvaro, bland annat när man saknar någon i sitt liv, i landskapet eller kroppsligt. Enkelt uttryckt handlar boken om ett jag och en mormor, där den sistnämnda går in i demens och dör.

Foto: Trinidad Carrillo

Kulturjournalisten Marit Kapla, som tidigare bland annat arbetat på Filmkrönikan i SVT och varit konstnärlig ledare för Göteborg Film festival, bokdebuterade med den uppmärksammade "Osebol” som tilldelades Augustpriset i skönlitterära klassen. Nomineringen till Debutantpriset kom ändå som en överraskning, säger hon:

– Jag är så stolt och glad över att få bli inkluderad i det sammanhanget. Jag var så fokuserad på att boken skulle bli klar och hade svårt att föreställa mig allt som skulle hända sedan. Det har varit ett otroligt gensvar som har varit helt overkligt. Uppmärksamheten kring nomineringar och priser betyder att boken når ut till ännu fler och det är jag tacksam för.

I boken ”Osebol” har hon intervjuat de flesta vuxna som i dag lever i hennes gamla hemby Osebol.

– Jag återger intervjuerna i lyrisk form. Det är många röster från en och samma plats som finns i boken och det handlar om människors livsberättelser. Men inte bara det, för större delen av Europas nutidshistoria ryms också i boken.

Fakta Borås Tidnings debutantpris Debutantpriset är ett samarbete mellan Borås Tidning och Högskolan i Borås och delades ut för första gången 2001. I juryn ingår Borås Tidnings kulturchef Lena Kvist, tillsammans med Björn Kohlström, författare och kritiker i Jönköpings-Posten och Linnéa Lindsköld, lärare och forskare vid Högskolan i Borås. Prisutdelningen i Borås sker måndagen 5 mars 2020 under en debutantdag med författarna i centrum. Prissumman är 150 000 kronor. De fem nominerade författarna möter elever på Bäckängsgymnasiet i Borås. Dagen avslutas med en prisgala på Stadsteatern i Borås. Visa mer...