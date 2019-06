Gränslös Miley Cyrus med siktet mot framtiden

Miley Cyrus Album: SHE IS COMING Bolag: Sony Genre: Pop/hiphop

Miley Cyrus har både vuxit upp och utvecklats och experimenterat musikaliskt i offentligheten, med samma behov av att provocera som synts hos så många barnstjärnor. De sex låtarna är den första av tre ep som ska bli albumet ”She is: Miley Cyrus”. En röd tråd är inte 26-åringens grej, men här känns hon grundad i det gränslösa och vågar peta i det svarta. ”Don’t fuck with my freedom” sjunger hon i ”Mother’s daughter”, öppningslåten som påminner om en tuffare version av den transformerade Taylor Swift. ”Party up the street” är tropisk disco, i ”The most” återvänder hon till sin egen countrybakgrund. ”D.R.E.A.M.” med inhopp av Ghostface Killah ska uttolkas Drugs rule everything around me, medan ”Cattitude” med RuPaul definitivt har attityd.