Girl Ray tappar fokus halvvägs

När den brittiska trion Girl Ray debuterade med albumet ”Earl Grey” för ett par år sedan var det med ett lo-fi-doftande indiesound i bagaget. Nu när det blivit dags för uppföljaren har de gitarrbaserade arrangemangen bytts ut mot syntar, beats och rytmer vilket gör att ”Girl” snarare landar någonstans mellan R&B och pop.

Det är krispigt, lekfullt och tidsenligt och parallellerna till både Haim och Ariana Grande är enkla att dra. Framförallt i dansanta och melodiskt starka spår som Show me more, Just down the hall och Keep it tight. Men så, någonstans i mitten av repertoaren saktar lyssningen in och låtarna tillåts plötsligt flacka runt utan riktigt fokus.