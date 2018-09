Paul McCartney Album: Egypt station Bolag: Capitol/Universal Pop

När Leonard Cohen återvände till skivstudion på 2010-talet var det nog få som trodde att det skulle bli början på ett av de främsta kapitlen i hans karriär. Med döden knackandes på axeln tömde han alla depåer och skapade musik lika stark som The partisan och Tower of song. Han är inte ensam om att ha levererat fantastiska album på ålderns höst och när 76-årige Paul McCartney nu återvänder med ”Egypt station” finns det förhoppningar om att ex-beatlen ska göra just det. Men trots att han hinner avverka hela 16 låtar om hat, fred, sex och att fånga dagen känns skivan förvånande ointressant. Textmässigt låter det som att avsändaren lika väl hade kunnat vara en 50 år yngre mindre begåvad popkollega. Paul McCartney kan så mycket bättre.