Fantomen-succé på Gunnebo

Foto: Lina Ikse

Lika genialisk som galen! Årets sommarteater på Gunnebo bjuder på en djärv utmaning med Mölndalssonen Per Andersson i högform, tycker Kjellåke Dahlin.

Den Osalige Premiär 3 juli Spelplats: Gunnebo Slotts Friluftsteater, Mölndal På scen: Per Andersson, Ulla Skoog, Linus Wahlgren, Kattis Trollregn, Jacob Andreas, Hans Josefsson, Eva-Lotta Hultman och orkester med kapellmästare Per Johansson. Manus: Per Andersson och Håkan Johnsson Regi: Klas Wiljegård Producent: Lena Vikström Speltid: Drygt 2,5 timma, inkl paus. Spelas tom 9 augusti. Fräckt: Linus W framför sången ”Pilli-pippa” Rap: Linus och Per rappar mot varandra och Per drar julrim från 1994… Störtskönt: Ulla S sjunger ”Women in love” i egen tonart.

42-årige Per Andersson får äntligen göra sin drömdebut på Slottsteaterns scen i Mölndal – på hemmaplan! Från ungdomsåren i Balltorp med egna påhittade pjäser har han utvecklats till en av landets största och mest energiska humorister.

Han är fylld med galna upptåg, men roliga. Ibland kan det bli för mycket, men med åren har Per Andersson hittat humorbalansen. Att på Gunnebo få sätta upp en egenskriven fars måste vara en milstolpe i hans liv! Och som han gör det, med sin ”dröm-humortrio”, Ulla Skoog och kompisen Linus Wahlgren.

”Den Osalige” inrymmer skratt, otroliga sånginsatser av hela operett- och musikalensemblen och en skruvad historia där ”Phantom of the Opera” är en röd tråd eller mask…

Det lokala teatersällskapet Restskratt ska spela fartfylld och galen sommarfars. Repetitionerna av förväxlingskomedin ”Spansk hatt i motvind” pågår för fullt när kommunens kulturkonsult (Thåmas Fors-Per) dyker upp. Han vill lägga ner det hela, men efter att ha gått fel i kulisserna återkommer han förändrad.

Förslaget är att göra en musikal. Som osynlige ”Fantomen” (Linus Wahlgren) driver på. Förvirringen är total inför premiären och så drar hysterin och spökeriet igång för fullt. Det blir mycket skratt och beundran av nyskrivna kupletter. Humorfantasin flödar och sarkasmen till musikaler, Jöback och Fantomen får utrymme och inte minst till Lloyd Webber.

Hela ensemblen är skicklig med sina insatser. Stjärntrion med Per Andersson, Linus Wahlgren och Ulla Skoog är en garanti för skrattsuccé. Det märks att mölndalssonen Per Andersson älskar att få göra dubbeldebut på Gunnebo. Kompisen Linus Wahlgren visar att succén från ”Book of Mormons” med Per inte var någon tillfällighet.

Ulla Skoog levererar med sina snabba skrattframkallande repliker. Bland musikalstjärnorna måste jag framhålla Eva-Lotta Hultman som pratar nästan på ”boråssisk” dialekt och inte minst fängslar premiärpubliken i vackra och roliga visan”Rimliga gränser”.

Allt utmynnar i en härlig final med flera ”fantomer” och hyllning till kulturarbetare. Eller som Per Andersson travesterar:

– Teater är löjligt, men allt är möjligt.

Med ”Den Osalige” visar Gunnebos teater- och musikalsällskap stor glädje, mod och utmaning.