Ett milt rockmörker

Juanita Stein Album: Until the lights fade Bolag: Nude/Border Genre: Alternative/Rock

Uppvuxen i en artistfamilj i Australien har Londonbosatta Juanita Stein från bandet Howling Bells fullt ut bejakat sin vurm för USA och nostalgi. Solodebuten förra året döptes till ”America”. Uppföljaren ”Until the lights fade” är inspelad i Austin. Här finns mer rock och mer attityd (och texter om kvinnor som måste klara sig själva), men det milda mörkret och countrytwanget finns kvar, liksom andra drag från amerikansk musikhistoria. Även influenserna från de indierockband hon turnerat med hörs tydligare. ”Forgiver” är skriven ihop med Brandon Flowers från The Killers men är, trots en mindre polerad ljudbild, bitvis något av ett Foo Fighters-plagiat. Störst intryck gör de vitt skilda ”Cool”, ”Get back to the city” och ”Release me”.