Essä: I kulturdöden pyr kulturglöden

Foto: Vilhelm Stokstad/TT

De kallar det kulturdöden. Fenomenet att allt fler klubbar och musikscener stängs ner till förmån för nya, ofta tystare samhällssatsningar. Men nöjesjournalisten Karin Grönroos gissar att eldsjälarna kommer ut än mer glödande på andra sidan krisen.

Det började väl egentligen redan 2016 då Debaser Medis i Stockholm tvingades stänga ner som en följd av stadens renovering av Medborgarhuset. De ersättningslokaler som hade utlovats i ett tidigare skede försvann någonstans längs vägen.

Sedan dess har inte bara huvudstadens utan hela landets livescen tagit många smällar. Inte sällan på grund av gentrifieringsprojekt, ursprungligen tänkta att skapa välmående områden för fler, men som snarare stänger ute grupper som levde och verkade där först. I vissa fall bottnar problemet i hyreshöjningar, andra gånger handlar det om påtryckningar från grannar och näringsidkare som ser det kreativa uttrycket, dess utövare och publik som ett störande inslag i tillvaron.

Trenden blir framförallt uppenbar utifrån att inte bara mindre scener utan även etablerade och historiskt erkända lokaler hamnat under lupp under senare tid.

I år har situationen varit extra tuff i just Stockholm där nu även Debaser Strand i Hornstull verkar under nedläggningshot, samtidigt som Södra Teaterns konsertverksamhet på Kägelbanan lagts ner på grund av klagande grannar. Utöver det begränsade Stockholm stad, inför sommarens säsong, antalet konserttillfällen på Mosebacketerrassen till 19 stycken, med slut vid senast klockan 22. Till nästa sommar har antalet stigit till 21 stycken, att jämföra med arrangörens förhoppning om 28 spelningar per säsong. Hur det blir i slutändan är dock oklart då grannarna överklagat det senaste beslutet.

Förra året blev även den alternativa musikföreningen Verket i Umeå utan lokal och i Göteborg har musik- och kulturföreningen Truckstop Alaska nyligen lagt ned. Detta efter lång och kostsam period av gräsrotsengagemang för att nå fram till kommun, kulturnämnd och myndigheter. Uppenbarligen utan framgång, trots att föreningen varit en välkänd samlingsplats för band, volontärer och besökare under sammanlagt 16 års tid. Ljusare ser dock läget ut för medlemsklubben Plan B i Malmö, som gick ett liknande öde till mötes, men senare räddades av nya ägaren och Stockholmsklubben Slaktkyrkan.

Om vi nu ska återgå till kärnan, att den så kallade kulturdöden breder ut sig, vad beror det på, och vad kommer det att leda till?

Det är såklart lätt att göra det till en politisk fråga, eftersom de aktuella besluten i grund och botten kommer från kommunalt håll. Men svaren ligger djupare än så. I en föreställning om att kulturen är underordnad samhällsutveckling som mer direkt innebär status, inkomster och investeringar. Just nu är det viktigare än någonsin att profilera sig som en stad i framkant, med spännande byggprojekt, företagsetableringar och högklassiga boendeområden.

I den ekvationen passar inte kulturutövare och konsertlokaler in. Åtminstone inte om de vänder sig till en yngre målgrupp med intresse av den alternativa och i vissa fall oetablerade musikscenen. Det är inte där pengarna finns. Pengarna vilar i de glittrande visionerna om den nya staden med tysta kvarter.

Det är också fråga om en intressekonflikt där parterna står väldigt långt ifrån varandra och inte heller kan relatera till den andres fokusområde. Vissa politiker och entreprenörer har till exempel betydligt lättare att imponeras av vinstinbringande musikexport än löpande tillgång till ett kulturliv på hemmaplan. Och många kreativa aktörer tycker nog, å andra sidan, att det finns annat att bry sig om än ekonomiska vinster, grannsämja och tillstånd.

Några fler gråzoner däremellan och situationen hade kanske inte behövt gå så långt.

Ironiskt nog känns det också som att situationen bottnar i ett svårlöst moment 22 där kulturlivet i många fall är med och skapar den där efterfrågan som sedan tvingar klubbar och scener till nya platser. För visst är det ofta i det hippa och ungdomliga som den urbana charmen ligger. Med det följer inflyttning och nyproduktion av bostäder till höjda priser, för nya målgrupper. Efter att kultur- och nöjeslivet sedan tvingats till andra områden börjar det om på nytt.

Detta är inget nytt fenomen, och heller inte begränsat till musik- och kulturscenen. De resurssvagare har alltid svårare att slå sig fram i den byråkratiska djungel som samhällsutveckling faktiskt är. Men när det kommer till kreativa grupperingar och deras följare så finns det ändå någonting som sticker ut och förenar dem. Nämligen att de lärt sig att samla kraft i musiken, konsten, teatern eller vilket uttryck det nu må vara. Med tiden, när engagemanget vuxit sig tillräckligt stort formas en rörelse som i sin tur ger en genre som sedan börjar leva sitt eget liv och gör motstånd.

Så föddes punken i USA, i Storbritannien och senare också Sverige. Det som började med bland andra Patti Smith, The Stooges och MC5 ledde vidare till The Ramones, The Clash och Sex Pistols. Allt medan grupper som The Pain, Ebba Grön, KSMB, Imperiet och Tant Strul tog över facklan här på hemmaplan.

Visst handlade den nya genren mycket om ett genomgående antikommersiellt grepp, även vad gäller stil, mode och sociala mönster, men musiken var ändå kärnan. En viktig knytpunkt och ett förändringsmedel. Historien om punkens framväxt och rörelsens utveckling i Sverige skildras för övrigt väldigt väl i dokumentären ”Eran- punk i tre delar”. Intressant också för den som vill veta mer om samhällsklimatet vid den här tiden.

Även hiphopen växte upp i ett utanförskap. Som ett alternativ till de dyrare klubbarna i Bronx arrangerades gatufester, och efter att festfixaren DJ Kool Herc hade uppfunnit den första loop-beaten så spred sig soundet snabbt till nya utövare och områden. Men fattigdomen, arbetslösheten och rasifieringen förenade publiken och utövarna och vid det här laget har hiphopen och dess subgenrer utvecklats till den mest utbredda och populära musikkategorin. Tillsammans med popscenen som tidigare dominerade stort.

Å ena sidan handlar det om kulturpolitik, å den andra om jämlikhet och allas rätt till att uttrycka sig och ta plats i det offentliga rummet. I innerstaden och förorterna, på landsbygden och i småstäderna. Förutom den rena musik- och klubbscenen är det också relevant att nämna institutioner som bibliotek, kulturskola, museum och teatrar.

Ett bra sammanfattande begrepp är kulturarkitektur. Jag hittar, och läser ett inlägg på Sveriges Arkitekters hemsida (arkitekt.se, publ. 2017) där arkitekten Emina Kovacic bland annat skriver följande om betydelsen av kulturella initiativ och rum:

”Om vi tänker att kultur är något som är nödvändigt för att våra samhällen, nya stadsdelar och människor som befolkar dem ska må bra och fungera väl, både som individer och grupper, blir det mycket lättare att förstå vidden av de konsekvenser nedbantade eller icke existerande kultursatsningar får. /.../ Det är där vi möts över sociala, ekonomiska, köns- och åldersgränser. Det är på dessa platser som vi lär oss att ifrågasätta och slipa bort våra fördomar och förutfattade meningar. Välbehövliga reträttdestinationer där det är okej eller till och med önskvärt att vara annorlunda och inte behöva följa strömmen. Platser där man får konfrontera, ifrågasätta, argumentera, glömma och förlåta.”

Om vi bortser från textens fokus på arkitektur och rum så belyser den också det mänskliga behovet av sammanhang, samhörighet och möten. Samma kraft som till exempel präglade de redan nämna punk- och hiphopgenrerna. Grejen är då också att när det kommer till den typen av grundläggande krafter så går de inte att stoppa. Det spelar liksom ingen roll hur många scener och kulturrum som stängs ner, för behovet att forma nya rörelser väger ändå över och hittar andra vägar. Dessutom då med mer styrka och bestämdhet att återta sin plats.

För även om utanförskap kan vara förödande för den enskilde så verkar det ha närmast motsatt inverkan på grupperingar med gemensamma intressen och hjärtefrågor. Plötsligt blir det tydligare att de fyller en funktion och har något att slåss för. Ett syfte.

Den drabbar hårt ur ekonomiskt och socialt perspektiv. Men, ironiskt nog så skapar kulturdöden alltså även engagemang och tillhörighet i det långa loppet. Kostnaden ligger då snarare i konflikten som uppstår när medborgarnas olika intressen aktivt ställs mot varandra. Då uppstår en slags klasskamp och polarisering som mest av allt slår tillbaka mot kommunerna själva.

Så mycket för idén om att det är offentliga rummet är till för alla. Självklart måste verksamheterna, oavsett typ, följa vissa riktlinjer. Men lika självklart är det då också att de som envisas med att investera i närliggande fastigheter har förståelse för omgivningens karaktär och behov. Den som längtar efter tystnad kan alltid hitta det på andra platser men ett nöjes- och kulturutbud växer fram i mötet mellan människor. Den glöden kan aldrig trampas ner.