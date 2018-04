En vandring bland bibliska gestalter

Foto: Norstedts

Lars Petter Sveens stilsäkra och lyriska gendiktningar av ett antal bibliska historier är en suggestiv och sträv läsupplevelse om människans jordiska mörker och hennes längtan efter det himmelska ljuset.

Fakta Guds barn Roman Författare: Lars Petter Sveen Översättning: Staffan Söderblom Förlag: Norstedts Visa mer...

Själva definitionen av en ”västerlänning” torde väl bland annat innebära att man i social och kulturell mening i någon mån präglas av och är inskolad i en judeo-kristen tanke- och bildningstradition. Här utgör Bibeln själva urkunden, där Gamla och Nya testamentet innehåller berättelser, myter och religiösa förkunnelser som de flesta av oss är bekanta med, alldeles oavsett om vi är troende eller inte. Såtillvida är Bibeln – betecknande nog kallad Böckernas bok – inte bara en helig skrift och religiös vägledning, utan också ett betydande diktverk i den västerländska litteraturhistorien. Inte undra på att mången författare genom seklernas lopp inte bara inspirerats av de bibliska berättelserna, utan också fallit för frestelsen att ägna sig åt olika slags gendiktningar av Skriftens historier. Goda exempel på detta i modern tid är Pär Lagerkvist-titlar som ”Barabbas” och ”Ahasverus död”, Norman Mailers ”Evangelium enligt Jesus” och Niklas Rådströms härom året utgivna ”Boken”, en återgestaltning av Biblens alla böcker i romanform.

2014 sällade sig den (ny)norske författaren Lars Petter Sveen till nämnda skara med sin roman ”Guds barn”, som nu ges ut i Staffan Söderbloms svenska översättning. I tretton mer eller mindre fristående rubricerade kapitel (boken skulle lika gärna kunna beskrivas som en novellsamling) kommer både välkända och mindre bekanta gestalter ur Nya testamentet till tals, och det på ett helt nytt sätt och med det gemensamt att deras berättelser utspelar sig under och strax efter Jesus levnad. Här möter vi soldaten Cato och hans kamrater – ett slags kommandogrupp med uppgift att på kung Herodes order döda alla småpojkar under två års ålder i trakten av Betlehem – under ett kort ögonblick av moraliska betänkligheter. Vi lider med en plågad och sömnlös Simon Petrus strax innan han kommer att förneka Jesus. Vi läser med orolig inlevelse om den stammande – och besatte? – Jakob, i tur och ordning berättat av hans far, honom själv och av hans nu döda mor.

Huvudgestalter i ett kapitel dyker upp som bifigurer i andra. På så sätt bildas ett nät av röster och livsöden, de flesta mörka och grymma, återgivna med en sträv sinnlighet: jord, smuts, stank, dunkel ovisshet. Styrkan i Sveens enkla och utmejslade prosa (ibland erinrande om Per Odenstens romankonst) är den språkliga och litterära dynamik som uppstår i gränslandet mellan allt detta mänskliga mörker och de gåtfulla små glimtarna av något gudomligt och bestående. Allt detta sipprar ned i liksom ljusfattiga och lågmält lyriska gestaltningar av den allmänmänskliga själanöden. Så utgörs också ett av bokens återkommande motiv av en blek och motbjudande gammal skepnad med gråvita ögon – Frestaren, Djävulen, den svarta ormen på bokomslaget? – som oförmedlat dyker upp i de enskilda berättelserna för att så tvivel och oro i människorna. Också han som en del av livet i vår jordiska jämmerdal.