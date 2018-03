En storslagen uppföljare

Efter att Malmö-bandet Hey Elbow golvade popkritiker med sitt debutalbum ”Every other” för tre år sedan är de nu tillbaka med ny musik.

Hey Elbow Album: C0C0C0 Bolag: Adrian recordings Genre: Pop

Den här gången är experimentlustan och det storslagna soundet till och med ännu större. Men framförallt visar Julia Ringdahl, Ellen Petersson och Liam Amner att de inte har lämnat något åt slumpen. Det märks att trion har haft full kontroll i skapandet av ”C0C0C0” och det är lätt att förlora sig i ljudbilden som svänger mjukt och ledigt mellan synthmattor, sorgsna gitarrer, smäckrande blås och Julia Ringdahls svävande röst. Samtidigt blir musiken blir aldrig förutsägbar eller begränsande. Det blir som allra mest tydligt i låtar som Ghosts of Budva, Nocturnal och ...All behind.