En stillsam revolt av Name the pet

Name The pet Album: Än Bolag: Name the pet Genre: Pop

”Än” är ett mjukt popalbum. Elektroniskt, urbant och romantiskt, och något av en stillsam revolt mot snubbarna i musikbranshen.

Name the pets debut kom för tio år sedan. Sångerskan Hanna Brandén var förutspådd att bli Sveriges nya popunder. Med ett musikgymnasium och timmar med skickliga låtskrivare i London i ryggen, så visste hon vad hon ville göra. Men istället tussades hon ihop med manliga producenter som styrde henne i en riktning hon inte gillade. Så hon stack till New york och nu släpper hon ett album skapat av endast kvinnor.

Men det är inga feministiska hymner på skivan. Hon blandar kärleksfull jazz och klubbdunk med vardagslunk. Sången på svenska handlar om att sakna den hon var, om att vara kär och att minnas.