En musikalisk berg- och dalbana

Det finns många saker att uppskatta på The Decemberists nya albumet, men tyvärr känns helheten som en berg- och dalbana, och inte en bra sådan, skriver Louise Olsson.

The Decemberists Album: I’ll be your girl Skivbolag: Rough Trade/Playground Genre: Rock

The Decemberists är vad en skulle kunna referera till när stereotypa hipsters diskuteras. Ursprungligen från Portland, Oregon, består bandet av fyra skäggiga män och en kvinna. Med en hel arsenal av olika instrument och sju tidigare album bestående av ordinär folkrock. Helt enkelt skulle lyssnare kunna byta ut bandnamnet till vilket som helst som spelat på Way Out West genom åren, och det skulle låta i princip likadant; i alla fall för några år sedan. Det som uppskattas på nya albumet är förmågan att kunna röra sig sakta men säkert bort från gammal, ordinär folkrock och ta in nya influenser från andra genrer. Men det är tyvärr en berg- och dalbana, och tyvärr en sådan som man inte skulle vilja sätta sig i igen.